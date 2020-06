Geen witte rook na eerste ronde rectorverkiezingen UHasselt

Hasselt -

Economieprofessor Piet Pauwels of zijn collega van rechten, Bernard Vanheusden. Eén van de twee wordt de nieuwe rector van de UHasselt. Na de eerste ronde van de verkiezingen aan de universiteit valt de derde kandidaat, Ivo Lambrichts af. Het belooft een nek-aan-nekrace te worden. Want het verschil tussen de twee bedroeg slechts 3 stemmen. Vanheusden kwam als winnaar uit de bus. Wie in de tweede ronde een meerderheid haalt, volgt Luc De Schepper op. De nieuwe rector erft het moeilijke dossier van de uitbreiding van de universiteit. De KULeuven werkt de UHasselt tegen en voor de uitbouw van de 4 beloofde richtingen is er een tekort van 15 tot 20 miljoen euro.