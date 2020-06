De Limburgse B&B-uitbaters in het buitenland kijken reikhalzend uit naar volgende week maandag. Dan mogen Belgen weer door Europa reizen om op vakantie te gaan. Nog niet in Spanje, daar blijven de grenzen nog tot minstens 1 juli gesloten. Maar het merendeel van de Limburgse logies-uitbaters is klaar om de toeristen coronaproof te verwelkomen.