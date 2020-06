Diepenbeekse Joyce slachtoffer van racisme in boekenwinkel: “Ge zijt ne vreemde”

Joyce, een 24-jarige masterstudente ‘Gender en Diversiteit’ aan de UGent, is maandag slachtoffer geweest van racisme in de Leuvense boekenwinkel De Slegte die ze met haar vriend bezocht. De Diepenbeekse, van Chinese origine, kreeg er minutenlang allerlei verwijten naar het hoofd geslingerd van een vrouw die haar zonder enige aanleiding beschimpte. De Leuvense politie heeft het parket ingelicht en is een onderzoek gestart.

“Ik leef al sinds mijn eerste levensjaar in Diepenbeek, samen met mijn broer. We zijn geadopteerd in een fantastisch gezin”, vertelt Joyce. “Ik voel me dan ook op en top Belgische. Maar dat had die dame ...