CVO De Verdieping heeft zomerschool op afstand

Heusden-Zolder - Zes leerkrachten van CVO De Verdieping sloegen de handen in elkaar om een online school te bouwen die in heel Vlaanderen cursussen en diploma-gerichte opleidingen zal bieden.

Gisteren werd vSchool gelanceerd, een virtuele school die in heel Vlaanderen 16- tot 100-jarigen toelaat een nieuwe vaardigheid of kennis te verwerven. Het gaat om een initiatief van CVO De Verdieping in Heusden-Zolder. Een team van 6 leerkrachten vormde een taskforce, zij legden hun talent op een collectieve hoop om zo tot een knap resultaat te komen. Zij vonden liefst 20 collega's bereid om ook in de zomervakantie les (op afstand) te geven. Op die manier is gisteren de Summerschool gelanceerd. Italiaans leren, websites maken, leren isoleren, starten met koken, Photoshop, fotografie, of je zaak opstarten. Voor iedereen die er deze zomer werk wil van maken is een persoonlijke begeleider op afstand voorzien. De virtuele school is er niet alleen voor hobbyisten. Ook voor werkzoekenden zijn er diplomagerichte opleidingen. Zo kan je office assistent, professioneel webdesigner of grafisch vormgever worden mét een diploma secundair onderwijs, een samenwerkingsverband tussen CVO De Verdieping (Heusden-Zolder) en PCVO Limburg (Maasmechelen). CVO De Verdieping is initiatiefnemer en de video-opname en de fotosessie met de leerkrachten in het voormalige mijngebouw gebeurden met respect voor de sociale afstanden.