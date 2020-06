Stad Beringen promoot lokale handelaars

Beringen - De gevolgen van de coronacrisis laten zich duidelijk voelen, ook bij lokale handelaars en horecaondernemers. Stad Beringen wil graag een steentje bijdragen aan de heropbouw en springt daarom in de bres voor een Berings initiatief om lokaal kopen te vergemakkelijken en te promoten.

In de eerste fase van de crisis had het stadsbestuur een eigen webpagina gelanceerd met een oplijsting van de horecazaken en winkels die afhaal of thuislevering aanboden. “We hebben getracht om de lijst van de afhaalzaken zo dynamisch mogelijk te houden, maar stootten soms toch op ICT-technische limieten,” zegt schepen van ondernemen en lokale economie Werner Janssen. Bijna parallel hieraan sloegen Wim Camps van Kantoor Camps en Roel Van Dyck van Office Butler de handen in elkaar om de lokale economie te ondersteunen. Zij richtten het online platform Kooplokaalberingen op. Op hun website geven ze een up-to-date overzicht van de Beringse handelaars per sector en per thema. “De consument kan snel en gebruiksvriendelijk de info terugvinden over welke diensten de gewenste handelaar aanbiedt, wat de openingsuren en de voorwaarden zijn,” licht de schepen toe. “Daarom verwijzen we vanaf nu vanop de stadswebpagina naar de website van Kooplokaalberingen, neem alvast een kijkje op www.beringen.be/kooplokaal. Ons doel is om de stadsgenoten snel en efficiënt te verbinden met de specifieke handelaar die men zoekt!”

Dat de economische heropleving voor het stadsbestuur belangrijk is, moet blijken uit verschillende steunacties. Zo mobiliseerde de stad eind mei zoveel mogelijk horecaondernemers om deel te nemen aan de Grootste Buurtbistro, de actie werd een succes. Midden mei werd lokaal winkelen dan weer extra in de kijker gezet door de moederdag-cadeaubonnen van toerisme Beringen. Dit zijn cadeaucheques te besteden bij lokale handelaars. Om zoveel mogelijk Beringenaren over de streep te trekken, werden de bonnen zelfs aan huis geleverd.

“Nu Vaderdag voor de deur staat, herhalen we deze actie graag! De handelaars die nog niet aangesloten zijn bij toerisme Beringen, krijgen uitgebreid de kans om dit te doen,” vervolgt schepen Janssen. Verder stroomlijnt het stadsbestuur momenteel de concrete voorwaarden voor het uitbreiden van de zomerterrassen van cafés en restaurants, opdat men kan voldoen aan de veiligheidsregels zonder al te veel omzetverlies.