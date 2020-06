De Mossad, de moslims, de Chinezen, Bill Gates, George Soros of 5G. Volgens een groeiend leger van complotdenkers zitten zij – of toch minstens een van hen – achter het coronavirus.

‘De bedoeling was vooral om iedereen in de wereld te hersenspoelen om het komende vaccin te aanvaarden. In dat vaccin zullen traag werkende gifstoffen en allergenen en andere trukjes zitten, onder andere ...