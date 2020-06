Twee arrestaties na vondst van zeventien kilo wiet in woning in Diepenbeek

Diepenbeek -

De lokale politie van de zone CARMA heeft dinsdag met bijstand van de politie Limburg Regio Hoofdstad een huiszoeking gedaan in Diepenbeek, waarbij 17 kg gedroogde wiet is aangetroffen. De politiemensen sloegen twee verdachten in de boeien. De huiszoeking is een uitloper in een lopend gerechtelijk onderzoek, waarbij vorige dinsdag zes huiszoekingen werden uitgevoerd tot in het Duitse Overath. Daarbij werden acht arrestaties verricht en was er een inbeslagname van 150.000 euro cash.