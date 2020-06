Luca Brecel is de finale van de Championship League begonnen met een knaller. Hij gaf favoriet Stuart Bingham met breaks van 105 en 106 een pak voor de broek: 3-0

De eerste van drie finalewedstrijden was zeker op papier meteen de moeilijkste. Tegenstrever Stuart Bingham is niet alleen ex-wereldkampioen. Hij is als nummer 13 van de wereld ook met voorsprong de hoogste ...