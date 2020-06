Anna Wintour: ‘Vogue heeft niet genoeg gedaan voor zwarte medewerkers’

Anna Wintour (70), al meer dan veertig jaar aan het hoofd van modebijbel Vogue, geeft toe dat ze niet genoeg kansen heeft gegeven aan mensen van kleur. De hoofdredactrice excuseert zich ook voor ‘pijnlijk en ongepast’ materiaal. Tegelijk ligt het modeblad onder vuur nadat enkele ex-werknemers een boekje open deden over hun ervaringen met Vogue.

Ook Vogue moet in eigen boezem kijken naar aanleiding van de Black Lives Matter-protesten. In een interne nota geeft Anna Wintour toe dat Vogue te weinig gedaan heeft voor zwarte medewerkers en designers. ‘Ik weet dat Vogue niet genoeg manieren heeft gevonden om ruimte te geven aan zwarte redacteurs, fotografen, designers en andere makers’, schrijft Wintour. ‘We hebben ook fouten gemaakt, door verhalen of afbeeldingen te publiceren die pijnlijk of intolerant zijn. Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor die fouten op.’

Advies

‘Het kan niet gemakkelijk zijn om een zwarte medewerker te zijn bij Vogue, en er zijn te weinig van jullie’, gaat de hoofdredactrice verder. ‘Het is niet genoeg om te zeggen dat we het beter zullen doen, maar dat zullen we - en weet dat ik jullie input waardeer. Ik luister en wil jullie feedback en advies horen, als je dat wenst te delen.’

Wintour is wel trots op het werk dat ze de afgelopen dagen op de site hebben gebracht, dat focust op de huidige antiracismebeweging. ‘Maar ik weet dat er veel meer werk te doen is’, schrijft ze. ‘Aarzel alsjeblieft niet om me direct aan te spreken.’ Dat is uniek: Wintour staat bekend als een gesloten boek.

Onderbetaald

Op het Instagramaccount van Diet Prada klinkt het net wat minder vredelievend. Verschillende ex-werknemers met een donkere huidskleur doen hun boekje open over hun tijd bij Vogue. Zo wordt het blad onder meer beschuldigd van racisme en uitbuiting.