In de keuken, kleerkast en voor de sfeer: alles voor een Japanse vibe bij je thuis

Een vakantie naar Japan? Als het op de planning staat, zal het land - in tegenstelling tot wat er de voorbije weken opdook in het nieuws - je reis niet betalen. Nog geen concrete plannen in die richting, dan kun je de typische sfeer uit het Verre Oosten in huis halen. Een selectie om in en rond je kot helemaal zen van te worden.

In de keuken

Wie aan Japan denkt, krijgt misschien meteen zin in sushi. Maak er zelf of pik de rolls op met authentieke stokjes. Niet zo tuk op de specialiteit, dan kan een avondje teppanyaki je eventueel meer bekoren. Tip om in schoonheid een Japans geïnspireerd diner te eindigen: klink erop met sake of een kopje matcha.

Japanse bollenmix - Hema - 2 euro

Dinerbord met draak - Tokyo Design Studio - 21,50 euro vie DeBijenkorf.be

Sushistokjes - Dille & Kamille - 9,95 euro

Sakefles - Fine2Dine - 6,99 eruo via Cookinglife.be

Matcha - Whisk Antwerp - 24,99 euro (30 gr) via whiskantwerp.com

Kookboek JapanEasy - 25,99 euro via Standaard Boekhandel

Matcha klopper - Teatonic - 18,90 euro via bol.com

Set kommetjes Kyoto - HK Living - 34,95 euro via wonenmetlef.nl

Nova Teppanyaki - Collishop - 39,95 euro

In de kleerkast

Een aantal Japanse merken - denk Comme des Garçons en Kenzo - zijn bij ons bekend, maar ook de modeketen Uniqlo is goed ingeburgerd. Een typische stijl uit het land reikt verder dan een ode met fashionable kimono. Maak het quirky met sushikousen en een knipoog naar een van de populairste figuurtjes ginds: Hello Kitty.

Shirt - Comme des Garçons - 218 euro via Farfetch

Shirt sushi - Merchcode - 19,95 euro via Zalando.be

Parfum Kenzo ‘Flower’ - 73,90 euro (50 ml) via Planet Parfum

Sushisokken - Doiy - 10,16 euro via A.S. Adventure

Kimono - Misguided - 27,99 euro

Sneakers Puma x Hello Kitty - 80 euro

Tule rok - H&M - 19,99 euro

Body lotion - Annayaké - 23,90 euro via planetparfum.com

Fujifilm Instax mini - 69 euro via Dreamland

Zonnebril - Uniqlo - 14,90 euro

Voor de sfeer

Zen zijn is een belangrijk gegeven in Japan. Die rustgevende sfeer haal je naar hier met onder meer bamboe elementen voor in huis en kalmerende muziek. Tip: de klanken van toetsenist Ryuichi Sakamoto doen het wel. Of probeer eens een boswandeling uit, desnoods terwijl je Pokémon Go App afgelegde kilometers optelt. Mag het iets wilder? Laat je gaan in een sessie karaoke. Zoet slapen doe je in een bed met origami-accenten.

Film ‘Lost in Translation’ - 19,99 euro via bol.com

Sushiknuffel - Jellycat - 17,49 euro via planethappy.be

Boek over bosbaden, volgens het Japanse Shinrin Yoku-principe, 15,99 euro via Standaard Boekhandel

Dekbedovertrek origami - Snurk - vanaf 64,95 euro

Bamboelamp - Sakura - Maisons du Monde - 99,99 euro

Cd Thousand Knives Of van Ryuichi Sakamoto - 19,99 euro via Bol.com

Kamerscherm - Maisons du monde - 299 euro

Karaokeset - Coolblue - 499 euro

Set kalligrafie van Kaweco - 56 euro via hoeked.com