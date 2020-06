Kinderopvang bij Freinet on the MOVE

Genk - De afgelopen coronaperiode was voor iedereen een rare tijd. Freinet on the MOVE organiseerde voor het eerst dagopvang, of zoals ze het in de media noemen noodopvang, in de school.

"Dat was een hele uitdaging. Zo moesten we werken in bubbels om de veiligheid van iedereen voorop te stellen", klinkt het. "Gelukkig gingen de kinderen hier heel vlot en goed mee om. Ze beleefden dan ook leuke momenten in hun bubbel. Het mooie weer hielp hierbij zeker een handje! Zoveel mogelijk trokken we naar buiten om onze boterhammen op te eten, vrij te spelen, samen spelletjes te doen,…

Natuurlijk werd er ook tijd gemaakt om aan de huistaken te werken en speelden we binnen ook spelletjes, konden de kinderen vrij knutselen, werd er samen geknutseld, tekeningen gemaakt, boekjes gelezen en samen heel veel gebabbeld."

"Een dikke pluim voor alle leerkrachten en opvangbegeleidsters die de kinderen steeds met open armen ontvangen en zeer flexibel waren bij het opmaken van de planning."