Ontspannen met een boek? Tien chicklitromans op een rij

Een hangmat in de tuin, een picknickdeken in het park en een goed boek. Meer heb je deze zomer niet nodig. Voeg je daar graag nog een flinke dosis liefde, drama en glamour aan toe, dan zijn de volgende romans uit het chicklitgenre je op het lijf geschreven.

Fan van Bridget Jones? Dan zal je dol zijn op de jonge, ambitieuze advocate Jana die nogal vaak charmante blunders maakt. Zo dreigt de briljante juriste uit ‘Ik pleit voor jou’ een felbegeerde promotie mis te lopen, omdat ze tijdens een borrel op vrijdagavond net iets te diep in het glaasje kijkt. Ze raakt diezelfde avond belangrijke juridische documenten kwijt en zet zichzelf compleet voor schut bij een aantrekkelijke man. Vervelend? Dat zeker. En al helemaal als daarna aan het licht komt dat de aantrekkelijke man de advocaat van de tegenpartij blijkt. Toch mag Jana zich hier niet door laten kennen. De zaak verliezen is geen optie ...

Ik pleit voor jou - Marijke Vos - HarperCollins - 15,99 euro

Een zomerse roadtrip naar Sicilië. Dat klinkt na maanden aan huis gekluisterd te zijn zaliger dan ooit. In ‘De roadtrip van je leven’ is het echter zeker niet allemaal rozengeur en maneschijn. Het begint nochtans veelbelovend. Bea nodigt haar broer Marcus en beste vriendin Eline uit voor een zonovergoten vakantie in haar woonplaats op Sicilië, maar vraagt hen om ‘gezellig’ samen met haar wagen naar hen toe te reizen. Maar een romantische roadtrip langs pittoreske dorpjes en zuiderse stranden staat niet meteen op het verlanglijstje van Marcus en Eline, die elkaar sinds een incident in hun jeugdjaren niet kunnen uitstaan. Bovendien durft Eline niet met de auto te rijden en draagt ook Marcus heel wat emotionele bagage met zich mee.

De roadtrip van je leven - Lizzie van den Ham & Lily Frank - Dutch Venture Publishing - 18,96 euro

Dit keer geen thriller, maar een familiedrama. Schrijfster B.A. Paris waagde zich met ‘Het dilemma’ aan een voor haar nieuw genre, waarin het gezinsleven van Adam en Livia centraal staat. De veertigjarige Livia plant een groots verjaardagsfeest met al haar geliefden, maar niets lijkt in de aanloop van dit grootse feest te lopen zoals het hoort. Haar dochter Marnie, die in het buitenland studeert, zal niet aanwezig kunnen zijn. Dat stoort Livia slechts in mindere mate, want ze ontdekte een tragisch geheim over haar dochter, dat ze haar echtgenoot dringend moet opbiechten. En ook haar echtgenoot krijgt op de dag van het feest tragisch nieuws te verwerken. Als Adam Marnie toch op tijd naar huis kan halen, dreigt alles helemaal in het water te vallen.

Het dilemma - B.A. Paris - Ambo|Anthos - 20,99 euro

Ook Danielle Steel hoort op je boekenlijstje te staan. Sterke, heroïsche vrouwen, intriges en verraad zijn de niet te versmaden ingrediënten van haar uitgebreide boekencollectie. En dat is ook het geval in ‘De hertogin’, dat zich afspeelt in Engeland en Frankrijk in de negentiende eeuw. Wanneer de vader van de adellijke Angelique Latham sterft, wordt ze door haar broers aan haar lot overgelaten. Tegen de wens van hun vader in laten ze haar geen cent na en moet ze noodgedwongen zelf de eindjes aan elkaar knopen. Ze ruilt Londen in voor Parijs, waar ze eerst als nanny aan de slag gaat en vervolgens na een toevallige ontmoeting met een prostituee zelf een succesvol bedrijf opzet. Toch blijft haar geschiedenis haar achtervolgen.

De hertogin - Danielle Steel - Luitingh Sijthoff - 20,99 euro

In ‘Suzanna’s wereld’ ziet Suzanna zich genoodzaakt om Londen te verlaten en keert ze in het gezelschap van haar echtgenoot terug naar haar geboortedorp. Ze start er een curiosawinkeltje annex koffiezaakje op, in een poging om haar leven terug richting te geven. In het kleine dorpje wordt ze echter opnieuw geconfronteerd met het schandaal dat haar overleden moeder ten gronde richtte. Daarbovenop zit ze vast in een ongelukkig huwelijk en wordt ze getroffen door een tragisch ongeluk, dat het hele dorp in rep en roer zet. Liefhebbers van het genre kennen Jojo Moyes ongetwijfeld wel. Zo schreef ze ook het erg ontroerende ‘Voor jou’, dat verfilmd werd onder de titel ‘Me before you’, met Emilia Clarke in de hoofdrol. Nog niet gelezen? Zeker doen. Je houdt het onmogelijk droog.

Suzanna’s wereld - Jojo Moyes - De Fontein Romans & Spanning - 12,50 euro

Lucinda Riley maakte wereldwijd furore met ‘De zeven zussen’, een zevendelige boekenreeks die alle internationale bestsellerlijsten inpalmde. In ‘De vlinderkamer’, een op zich staande roman, pent de schrijfster het levensverhaal van Posy Anderson neer. Het hoofdpersonage groeit op in Admiral House, een sprookjesachtig landgoed, met een adorerende vader die haar de liefde voor planten bijbrengt. Enkele decennia later verblijft de zeventigjarige Posy, die ondertussen twee zonen op de wereld heeft gezet en weduwe is geworden, nog steeds op het landgoed. Als het landhuis in verval dreigt te raken en de nodige middelen er niet zijn om het te renoveren, moet ze haar geliefde huis met pijn in het hart verkopen. Dan duikt echter haar eerste grote liefde opnieuw op. Hij draagt al jaren lang een geheim met zich mee, dat alles te maken heeft met Admiral House.

De vlinderkamer - Lucinda Riley - Xander Uitgevers B.V. - 21,99 euro

Na een pijnlijke verbroken relatie heeft avonturier Lainey uit ‘Heerlijk duurt het langst’ even compleet genoeg van de romantiek. Als haar grote liefde haar dumpt, nadat hun gezamenlijke werkgever failliet gaat, trekt ze van een kasteel op het Franse platteland naar het Britse Cornwall. Daar kan ze intrekken bij een chaotisch gezin dat hulp zoekt voor het runnen van hun huishouden. Al schuilt er wel een klein addertje onder het gras. De familie wil enkel een koppel tewerkstellen, zodat ze zich genoodzaakt ziet om zich samen met een vriend als koppel voor te doen. Een leugentje voor bestwil dat uiteindelijk toch flink wat hindernissen met zich mee zal brengen, vooral als ze met veel tegenzin aan zichzelf moet toegeven dat ze helemaal verlekkerd is op de stiefzoon van haar werkgever.

Heerlijk duurt het langst - Jill Mansell - Luitingh Sijthoff - 20,99 euro

Nog een boek om bij weg te dromen? Dat is ‘Hostel aan zee’. Sara, de eigenares van een noodlijdend winkeltje, sluit één zomer lang de boeken om in een hostel aan de Nederlandse kust te gaan werken. Dit bevindt zich op het prachtige landgoed van een rijke familie. De broers Alex en Coen willen de hostel na de dood van hun vader nieuw leven inblazen om het landgoed te kunnen behouden. Sara voelt er zich onmiddellijk thuis, maar dag na dag ontdekt ze dat deze familie heel wat geheimen verbergt.

Hostel aan zee - Simone Foekens - Z&K - 17,50 euro

Lyn, Cat en Gemma Kettle zijn een drieling, wiens turbulente leven onlosmakelijk aan elkaar verbonden is. Cat heeft in de ogen van alle anderen het perfecte huwelijk, maar als haar echtgenoot een slippertje maakt, moet hun kinderwens uitgesteld worden. Lyn heeft dan weer moeite om haar huwelijk, haar carrière en haar gezinsleven te combineren, terwijl losbol Gemma elke paar maanden van vriendje en baan wisselt. Ondanks alle verschillen is het trio onafscheidelijk. Niets blijft onbesproken. Tot een etentje om hun vierendertigste verjaardag te vieren volledig uit de hand loopt. Bizar weetje?! ‘Drie wensen’ is blijkbaar het allereerste boek dat bestsellerauteur Liane Moriarty schreef, maar het werd nu pas in het Nederlands vertaald.

Drie wensen - Liane Moriarty - A.W. Bruna Uitgevers - 12,99 euro

Meeslepende familiedrama’s. Daarvoor staat Santa Montefiori. In ‘Naar de overkant’heeft het hoofdpersonage Marigold dan ook flink wat voor de kiezen. Ze runt een winkeltje in een klein dorpje op het Britse platteland, waar ze woont met haar man Dennis. Als haar volwassen dochter Daisy en haar negentigjarige moeder bij hen intrekken, wordt het een drukte van jewelste in huis. Marigold krijgt het steeds moeilijker om alle ballen in de lucht te houden. Zo lijkt ze steeds meer te vergeten. Een verschrikkelijke diagnose treft het volledige gezin. De rollen worden hierdoor voorgoed omgedraaid. Hoe zal de familie hiermee omgaan?