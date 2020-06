Bedrijven met handen in het haar na sluiting Remo

Houthalen-Helchteren / Genk / Tessenderlo -

“Ik dacht dat ik droomde toen de mensen van Remo mij vertelden dat ze dichtgingen. Dit is een ramp voor ons.“ Yves Maes, zaakvoerder van containers Maes in Tessenderlo, zit met de handen in het haar door de sluiting van Remo. Bij de Limburgse Milieukoepel weigert Gust Feyen intussen de uitgestoken hand van Louis Machiels (Remo).