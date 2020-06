Tien jaar cel geëist voor Nederlandse opdrachtgever van ontploft drugslabo in Genkse woonwijk

Een drugsbende van liefst elf mannen uit Nederland, Genk, Maasmechelen, Maaseik en Hasselt moesten zich donderdag voor de Tongerse correctionele rechtbank verantwoorden voor een drugslabo in Genk, dat ontdekt werd na een ontploffing. “Hallucinant”, noemde de aanklager het tafereel. De mannen riskeren tot tien jaar cel en boetes van 30.000 euro. Ze zouden 7.750.000 euro winst hebben gemaakt met het fabriceren van MDMA-kristallen.

De procureur was donderdag duidelijk voor de Tongerse rechter: “Wat de onderzoekers daar allemaal hebben aangetroffen, is hallucinant.” Op 15 juli 2016 vond er een explosie plaats in de Panoramastraat ...