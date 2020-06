Voeren - In de Voerenstraat in Moelingen is woensdagavond een inbreker op heterdaad betrapt. De man met pet op en baard stond op het dak aan de achterkant van een huis toen de bewoonster hem rond 18.15 uur ontdekte. De man vluchtte weg via een padje aan de achterzijde van het huis.