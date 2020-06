Van Gucht: “Het zou raar zijn moesten de cijfers nu niet stabiliseren”

Dat het aantal besmettingen met het coronavirus de afgelopen twee weken ongeveer stabiel blijft, is volgens viroloog Steven Van Gucht, niet zorgwekkend. “Het zou raar zijn als de versoepeling helemaal geen impact zou hebben.”

Uit de cijfers van Sciensano blijkt dat de afgelopen 24 uur 142 mensen besmet raakten met het coronavirus. Ter vergelijking: de dag ervoor waren er dat 132, dinsdag nog 89 en zondag 154.

Als we de cijfers van deze week naast die van vorige week leggen, dan blijkt dat het aantal dagelijkse besmettingen deze week gemiddeld even hoog lag als die van vorige week en uitkomt op een gemiddelde van zowat 120 per dag. Het aantal besmettingen bleef de afgelopen twee weken dus ongeveer stabiel.

Lockdown

“Geen reden tot ongerustheid”, zegt Steven Van Gucht. “Dat is ook niet geheel onverwacht. We hebben meer contacten en het zou raar zijn als de versoepeling geen impact zou hebben.”

Van Gucht wijst er donderdag ook op dat de besmettingen de afgelopen twee weken een pak lager liggen dan de aantallen tijdens de weken ervoor. Bovendien zitten andere indicatoren, zoals het aantal ziekenhuisopnames en het aantal patiënten op intensieve zorgen, wel duidelijk in dalende lijn.

“Dat zou er op kunnen wijzen dat het systeem van opsporing beter begint te werken en we meer minder ernstige gevallen detecteren (die niet doorstromen naar de ziekenhuizen nvdr.)”, zegt Van Gucht.

Dat het aantal besmettingen stabiel blijft, is volgens de viroloog alvast geen signaal om op de rem te gaan staan wat betreft versoepeling van de lockdown. “Het is te vroeg om te gaan afremmen, dit moet week na week worden bekeken.”