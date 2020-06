TREND. Gevlochten tassen en niet voor op het strand

Een grote geweven tas om je handdoek en zonnecrème in weg te stoppen: je ziet ze wel vaker opduiken aan de Belgische kust of op een parelwit strand aan de andere kant van de wereld. Maar nu duiken de tassen in alle maten en gewichten ook op in het straatbeeld. Hoe je zo’n tas stijlvol kan combineren, laten we je hieronder zien.

Voor het werk

Snel nog even een broodje halen bij de lokale handelaar of even langs de winkelstraat? Ook hier kan je een gevlochten handtas feilloos combineren met een zomerse outfit. Kies voor een model met een lange riem zodat je beide handen vrij hebt en ga voor een beetje kleur. Het gekozen model, dat doet denken aan een bloem, sluit naadloos aan bij die andere trend: bloemenprints.

1. Handtas met lange riem - 520 euro bij Isabel Marant 2. Rok met hoge taille - 29,99 euro bij H&M 3. Linnen topje - 24,50 euro bij Close-up 4. Geweven riem - 16,99 euro bij Pieces 5. Vetersandalen - 59,95 euro bij Zara 6. Oorbellen - 39 euro bij Twice as Nice.

Op het werk

De laptop, een mondmasker, handgel, notitieblokken,...wie naar kantoor moet, sleurt best wel wat spullen met zich mee en dan komt een grotere tas van pas. Kies voor een model dat je zowel om je arm als in je handen kan dragen. Een sluiting is handig maar niet essentieel. In combinatie met een aansluitende broek en loszittende bloes heb je een comfortabele maar elegante outfit samengesteld.

1. Handtas ‘Becksöndergaard’ - 69,95 euro bij Zalando 2. Kniebroek - 95 euro bij River Woods 3. Wikkelbloes - 29,99 euro bij Mango 4. Muiltje met hak - 89,99 euro bij Steve Madden 5. Lange halsketting - 1.640 euro bij Wouters & Hendrix.

Na het werk

Nu de horeca opnieuw de deuren opende, kunnen we de uitbaters van restaurants en cafés opnieuw een bezoekje brengen. Omdat het zo lang geleden is dat we nog eens uiteten konden, mag onze outfit dat best uitstralen. Kies voor een stijlvolle outfit, bijvoorbeeld een donkere jumpsuit, en fleur op met een opvallend muiltje. Ook onze gevochten tas mag wat meer luxe uitstralen. Dankzij de goudkleurige hendels en de gifgroene suède is dat zo gepiept.

1. Bucket bag met gevlogen onderzijde - 39,99 euro bij H&M 2. Jumpsuit in jeans - 295 euro bij Essentiel 3. Muiltje - 400 euro bij Virginie Morobé 4. Zonnebril Quay Australia - 54,95 euro bij Zalando 5. Armband - 38 euro bij Billy Rose.

Nog meer inspiratie nodig?

Voor wie niet genoeg krijgt van gevlochten handtassen hebben we er nog enkele op een rijtje gezet.

1. Loewe - 390 euro bij Net-a-Porter 2. Tas met hendel - 29,99 euro bij Mango (boven) 3. Crossbodytas - 39,99 euro bij Pieces 4. Kleine tas met raffel - 388 euro bij Jacquemus 5. Zeshoekige tas - 34,99 euro bij Asos 6. Schoudertas - 39,95 euro bij Zara 7. Rugzakje - 59,99 euro bij Esprit 8. Tas Hampton Bays - 59,95 euro bij Torfs 9. Tas JW Anderson - 250 euro bij Net-a-Porter.