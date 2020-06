Standard geeft twee jeugdproducten een contract

Standard heeft de 18-jarige jeugdproducten Olivier Dumont en Damjan Pavlovic een contract aangeboden. De twee jonge middenvelders zetten donderdag hun krabbel, zo melden de Rouches.

Dumont belandde in 2011 in het opleidingscentrum van Standard, Pavlovic is een Belgo-Servische defensieve middenvelder die al sinds 2008 bij de Rouches belandde.

Beiden speelden vorig seizoen bij de U18/U21, komend seizoen moeten ze trachten een kans af te dwingen bij de nieuwe coach, de Fransman Philippe Montanier. Die werd woensdag aangesteld als opvolger van Michel Preud’homme.