HERBELEEF WK 2018. Deel 3: het mirakel van Rostov

EURO 2020 zou vanaf vrijdag 12 juni een gigantisch feest moeten geworden zijn, maar corona stak daar een stevige stok voor. Toch serveren wij u een stevige portie Rode Duivels. Eden Hazard, Thibaut Courtois en andere Kevin De Bruynes schitterden twee jaar geleden tijdens het WK, ze grepen er verdiend de bronzen plek. Nooit eerder deed de Belgische nationale ploeg beter dan toen. Onze chef sport Kristof Liberloo reisde een maand lang kriskras door Rusland, in het spoor van de Rode Duivels. Hier leest u het derde deel van zijn persoonlijke en eigenzinnige terugblik op het beste Duivelse tornooi ooit.

PERSRUIMTE

“Journalisten in een mixed zone doen me denken aan een dierentuin. Net een troep hongerige leeuwen in de zoo die gevoederd moeten worden”

Mixed zone. Zegt u meer dan waarschijnlijk helemaal niets ...