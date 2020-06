Kritiek op plan tegen racisme: “Standbeelden verwijderen zal racisme niet verminderen”

“Alle standbeelden van Leopold II verwijderen, zal het racisme in ons land niet verminderen.” Dat zegt Hannelore Goeman van SP.A, daags nadat de meerderheidspartijen hun plan tegen racisme indienden in het Vlaams Parlement. Ook Groen reageert nogmaals teleurgesteld dat er geen algemene praktijktesten worden ingevoerd. Volgens Sihame El Kaouakibi (Open VLD) zal de methode die in de steden wordt gebruikt wel degelijk ook door Vlaanderen worden geïmplementeerd, al wordt het niet letterlijk praktijktesten genoemd.