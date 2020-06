Aantal vacatures op laagste niveau in drie jaar

De bedrijven in België hadden in het eerste kwartaal in totaal 129.170 vacatures. Dat waren er ruim 10.000 minder dan in de laatste drie maanden van vorig jaar, of een daling met 7 procent. Het totale aantal vacatures viel zo terug tot het laagste peil sinds het eerste kwartaal van 2017, zo blijkt donderdag uit gegevens van het Belgische statistiekbureau Statbel.