Hasselt -

"De bibliotheek in Kuringen zal zeker niet verdwijnen, maar zal na een renovatie een moderne gezinsbibliotheek worden." Dat zegt schepen Habib El Ouakili. Er is al geruime tijd ongerustheid over het voortbestaan van de bibliotheek. Maar daar is dus geen enkele reden voor, zegt het stadsbestuur. Op de bestaande site komt een modern gebouw waarbij de kinderopvang en de bibliotheek geïntegreerd zullen worden.