Zara wil wereldwijd meer dan duizend winkels sluiten

De Spaanse modegroep Inditex, bij ons vooral bekend als eigenaar van ­Zara en Massimo Dutti, heeft door de coronacrisis voor het eerst een kwartaalverlies in de boeken moeten schrijven. In de toekomst wil de retailer online verkoop stimuleren en dat zal resulteren in de sluiting van wereldwijd 1.200 winkels.