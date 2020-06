Stijgende trend doorbroken: aantal nieuwe besmettingen in Limburg daalt

Hasselt - Er zijn de afgelopen 24 uur 16 nieuwe bevestigde besmettingen gemeld in Limburg, ruim de helft minder dan gisteren nog het geval was. In totaal hebben in onze provincie nu al 6.434 mensen positief getest op Covid-19.

Onze provincie tekende deze week drie dagen op rij het hoogste aantal nieuwe besmettingen per dag op, maar vandaag is die trend alvast doorbroken. Er kwamen de afgelopen 24 uur ‘maar’ 16 nieuwe besmettingen bij in Limburg. Dat zijn er minder dan in Antwerpen en Brussel, al blijft Limburg relatief gezien wel de zwaarst getroffen regio. Voor heel België kwamen er de afgelopen 24 uur 142 nieuwe besmettingen bij, tien meer dan woensdag. Sinds de uitbraak van het virus testten al 59.711 landgenoten positief op Covid-19.

Er werden de afgelopen 24 uur 16 sterfgevallen (+6) gemeld: 8 in de ziekenhuizen en 8 in de woonzorgcentra. Dat brengt het totale sterftecijfer op 9.636. Het opnamecijfer in de ziekenhuizen daalde wel naar 19 (-5). 68 genezen personen mochten weer naar huis. Er liggen vandaag nog 525 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, 48 minder dan woensdag. 102 van die opgenomen patiënten hebben nog intensieve zorgen nodig. Ook dat is een daling met 13 in vergelijking met de dag daarvoor.

De laatste twee weken kwamen er vooral in Limburg nog nieuwe besmettingen bij. Foto: rr

Als we kijken naar de verspreiding van de bevestigde gevallen van de afgelopen twee weken is duidelijk dat Limburg nog lang niet coronavrij is. Vooral in het zuidoosten van onze provincie blijkt het virus nog volop te woekeren, al is er volgens de virologen voorlopig geen reden tot paniek. Zeker in kleinere gemeenten zijn een paar besmettingen voldoende voor Sciensano om een alarm te laten afgaan.

Dat was deze week onder meer in Riemst het geval, maar burgemeester Mark Vos (CD&V) benadrukt dat er geen reden is tot grote bezorgdheid. “Op 5 juni heeft het Agentschap Zorg en Gezondheid een code oranje binnengekregen voor onze gemeente, wat wijst op een verhoogde alertheid”, legt burgemeester Vos uit. “Sinds die dag zijn er welgeteld drie, waarschijnlijk zelfs oude, niet-actieve besmettingen, bijgekomen. Het ging voornamelijk om patiënten zonder symptomen of klachten die werden getest in het kader van een ziekenhuisopname. Er is geen reden om over te gaan naar alarmfase rood, maar wij blijven uiteraard in nauw contact met het Agentschap Zorg en Gezondheid.”

In buurgemeente Bilzen zijn de besmettingen dan weer terug te brengen tot één specifiek woonzorgcentrum met een beperkte uitbraak van het virus.