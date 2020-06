Gucci heeft er nieuw Instagramaccount bij

Modehuis Gucci heeft er een Instagramaccount bij. Met Gucci Equilibrium en de bijhorende website wil het Italiaanse modehuis hun waarden en normen nog eens extra in de verf zetten. “Gucci wil zich inzetten voor onze collectieve toekomst”, zegt CEO Marco Bizzarri. “Onze toekomst moet rechtvaardiger zijn.”

“Het is van het allergrootste belang dat we ons verenigen en inzetten voor een meer rechtvaardige toekomst. En daar zal racisme en ongelijkheid niet thuishoren. Door de recente gebeurtenissen willen we nogmaals benadrukken dat we als modehuis zullen blijven vechten voor gelijkheid.”

Het merk richtte in 2018 al de Gucci Equilibrium website op, waarin ze haarfijn uitleggen welke initiatieven ze nemen om het grote publiek aan te moedigen om mee te strijden voor gelijkheid. Ze hebben ook een hashtag ‘#GucciCommunity’ in het leven geroepen om verbonden te blijven met het grote publiek.

“Als bedrijf willen we focussen op positieve veranderingen in de maatschappij. Als een internationaal modehuis moeten we ons ook actief engageren in dezelfde gemeenschap.”