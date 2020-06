Noorse moskeeschutter krijgt celstraf van 21 jaar

Een Noorse man die vorig jaar het vuur opende in een moskee in de buurt van Oslo is veroordeeld tot een celstraf van 21 jaar. Hij zal volgens de rechtbank van Asker en Baerum zeker 14 jaar moeten uitzitten. De 22-jarige Philip Manshaus werd ook schuldig bevonden aan de moord op zijn geadopteerde schoonzus, vlak voor de aanval op de moskee op 10 augustus 2019.