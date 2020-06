Lege schappen bij Action door leveringsproblemen corona

Winkelketen Action kampt met leveringsproblemen waardoor een deel van de schappen leeg is. De problemen ontstaan doordat distributiecentra wekenlang stillagen door corona. Tegelijkertijd zijn leveringen uit China vertraagd. Dat bevestigt de winkelketen na vragen van de Nederlandse zakenzender BNR.

Onder meer de distributiecentra in Frankrijk, Duitsland en Polen lagen wekenlang stil of draaiden op veel lagere capaciteit. Toen de landen de lockdownmaatregelen weer versoepelden, ontstonden de logistieke problemen. Action hoorde pas kort van tevoren dat het weer open mocht. Op dat moment stonden de magazijnen in de distributiecentra nog vol met paasartikelen van vóór de corona-uitbraak.

Daarnaast is de winkelketen voor een groot deel afhankelijk van de leveringen uit China. Action koopt een deel van zijn producten rechtstreeks uit China. De rest koopt het via andere bedrijven die daarvandaan importeren. Met name de leveringen bij die importeurs lopen vertraging op.

Om de problemen binnen de perken te houden, besloot Action om de voorraden over Europa te verdelen. Zo bevoorraadt een Nederlands distributiecentrum nu tijdelijk een aantal Franse winkels. Deze noodgreep moet lege winkels voorkomen, dat lukt deels. Volgens Action zijn winkels wel een stuk slechter bevoorraad dan normaal. Het bedrijf kan zich daarom niet houden aan het streven om bijna 100 procent van zijn assortiment op voorraad te hebben, luidt het.

