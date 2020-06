Jongetje ontdekt geniale truc om sneller te kunnen rolschaatsen

De Amerikaanse Gregory heeft een trucje bedacht om inlineskates nog interessanter te maken. Tijdens het rolschaatsen ontdekt de jongen een bladblazer in zijn tuin en besluit hij om het toestel te gebruiken om zijn snelheid op te krikken. Daardoor snort hij nu rond aan een opmerkelijke snelheid, alsof het niets is. Op sociale media wordt de jongen alvast geprezen voor z’n inventiviteit: “Ik wou dat ik hier aan had gedacht toen ik klein was.”