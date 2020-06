Ex-lief van Christian Brückner: “Hij lag onder mijn bed na zware ruzie, te wachten tot ik thuis kwam”

Het Britse ex-lief van Christian Brückner, de nieuwe hoofdverdachte in de verdwijningszaak rond Maddie McCann, heeft voor het eerst getuigd over de periode waarin ze in Portugal een koppel was met de Duitser. “Hij was charmant en lief, tot hij veranderde en gevaarlijk jaloers werd”, vertelt ze in een anoniem interview met The mirror. Op een avond brak hij zelfs in haar appartement in en wachtte hij onder haar bed tot ze thuis kwam.