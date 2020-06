Vijf brengt dit najaar alsnog nieuw seizoen van datingshow ‘Love island’

Geen virus dat de liefde kan beteugelen, dus komt de datingshow ‘Love island’ dit najaar weer op tv. Viktor Verhulst reist terug naar Gran Canaria als presentator, en ook de vrees voor onwennige kushandjes op anderhalve meter afstand is onnodig. “Omdat de deelnemers pas na twee negatieve Covid-testen mogen instappen, beschouwen we de groep in de villa als een huishouden.”