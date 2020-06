Dodelijk duo Müller-Lewandowski doet het opnieuw voor Bayern, dat op koers blijft voor ‘treble’

Bayern München heeft zich woensdag als tweede team geplaatst voor de finale van de DFB Pokal. Bayern versloeg in de tweede halve finale van de Duitse beker in eigen huis Eintracht Frankfurt met 2-1. Dinsdag haalde Bayer Leverkusen als eerste team de finale na een 0-3 zege bij vierdeklasser FC Saarbrücken.

LEES OOK. Eintracht Frankfurt bekampt Bayern met uniek en nu al uitverkocht shirt #blacklivesmatter

Bayern was van bij de eerste minuut bij de les. Robert Lewandowski miste aanvankelijk nog een opgelegde kans, maar na een kwartier kwam ‘Der Rekordmeister’ op voorsprong dankzij een treffer van Ivan Perisic, ex-Roeselare en Club Brugge. De aangever van dienst was Thomas Müller, die z’n 23ste assist van het seizoen liet optekenen.

De la relance de Manuel Neuer aux cages de Kevin Trapp, le Bayern ouvre le score sur une action magnifique.



⏰ 14'

🥅 Ivan Perišić

⚽ Bayern Munich 1⃣- 0⃣ Eintracht Francfort



📲💻📺 https://t.co/NRsjU3tVrl #lequipeFOOT pic.twitter.com/TtGfCz96Yu — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) June 10, 2020

Na rust kwam Frankfurt gaandeweg beter in de wedstrijd en na zeventig minuten maakte Danny Da Costa, op assist van Daichi Kamada (ex-STVV), gelijk.

Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters/Pool/dpa

Bayern hervond echter snel het juiste ritme en vier minuten later legde Lewandowski na een lang uitgesponnen aanval van de thuisploeg (en na ingrijpen van de VAR) de 2-1 eindstand vast. Doelpunt nummer 45 van het seizoen voor de Poolse spits.

Dans la foulée de l'égalisation, le Bayern repasse devant grâce au meilleur buteur d'Europe et le VAR.



⏰75'

🥅Robert Lewandowski

⚽ Bayern Munich 2⃣ - 1⃣ Eintracht Francfort



📺💻📲 https://t.co/NRsjU3tVrl #lequipeFOOT pic.twitter.com/TQQ3Rvnty4 — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) June 10, 2020

Bayer Leverkusen en Bayern München spelen op 4 juli in Berlijn de finale van de DFB Pokal. Voor Bayern staat een twintigste bekerzege op het spel, voor Leverkusen een tweede. ‘Der Rekordmeister’ blijft zo op koers voor een ‘treble’ want het gaat aan kop in de competitie en is ook nog actief in de Champions League.