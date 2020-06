Donderdag wordt het in Limburg een wisselend bewolkte dag, met op de ene plaats al eens wat vaker ruimte voor de zon dan op de andere. De kans op buien is echter overal verwaarloosbaar klein geworden.

Daar waar de zon voldoende ruimte krijgt kan het namiddag een graad of 22 worden. In regio’s waar de wolken dominant blijven blijft het bij 20 of hooguit 21 ...