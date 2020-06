De Limburgse woonzorgcentra breiden met een bang hartje de bezoekbubbels uit, nu Vlaanderen daarvoor het licht op groen heeft gezet. In veel instellingen blijft de huidige beperking van kracht, of zijn voortaan maximum twee (in plaats van tien) bezoekers per week toegestaan. Dat blijkt uit een rondvraag van de redactie. “We blijven voorzichtig. Het laatste dat we willen, is een nieuwe uitbraak van het virus .”