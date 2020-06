De lockdown heeft in Limburg 9.000 levens gered

De lockdown heeft in Limburg 9.000 mensenlevens gered. Dat berekent biostatisticus Geert Molenberghs van de Universiteit Hasselt op vraag van TV Limburg. Het coronavirus eiste tot nu toe 1.000 doden in Limburg. Zonder lockdown zouden dat er 10.000 geweest zijn. Er komt zo goed als zeker een tweede uitbraak van het coronavirus aan, allicht in het najaar. Dan zullen opnieuw lockdowns nodig zijn om de epidemie te bestrijden. De omvang en de strengheid van nieuwe beperkende maatregelen, zijn afhankelijk van de mate waarin de mensen de richtlijnen van de overheid volgen.