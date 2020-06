Novak Djokovic ziet het tennis eerder hervatten in Europa dan in de VS: “Extreme voorwaarden kan ik niet steunen”

Nummer één van de wereld Novak Djokovic verwacht dat het tennisseizoen zich in september in Europa opnieuw op gang zal trekken. De Serviër hecht weinig geloof aan het doorgaan van de US Open (24 augustus-13 september) ondanks of juist door de “extreem hygiënische maatregelen” die de organisatie in New York wil nemen.

“Niets is nog zeker”, begon Djokovic bij de Servische openbare omroep RTS. “Ik verwacht een definitieve beslissing over de US Open voor het einde van de maand.”

Djokovic, die ook voorzitter is van de spelersraad van de ATP, verwachtte eerder in Europa te zullen tennissen begin september. “Het lijkt me het meest reëel dat het gravelseizoen in september vervolgd wordt met de toernooien in Madrid, Rome en vervolgens Roland Garros.”

De Serviër is geen voorstander van de uitgebreide maatregelen die de US Open wil nemen om haar toernooi toch te organiseren in New York, het epicentrum van het coronavirus in de Verenigde Staten. “Er moet een compromis gevonden worden”, aldus ‘Nole’. Vooral de verplichte quarantaine van twee weken in een luchthavenhotel na voet te hebben gezet op Amerikaanse bodem en de mogelijkheid om slechts één staflid mee te kunnen nemen zijn een doorn in het oog voor Djokovic.

“Dat betekent dat we niet kunnen trainen op de courts”, aldus de drievoudig winnaar van de US Open. “Zulke extreme voorwaarden kan ik niet steunen. De meeste spelers met wie ik gesproken heb, vinden dat overigens.”

ITF deelt 350.000 dollar uit aan spelers tussen plaatsen 501 en 700

De Internationale Tennisfederatie (ITF) gaat 350.000 dollar verdelen onder de spelers en speelsters die kamperen tussen de 501e en de 700e plaats in het enkelspel op de WTA- en ATP-ranking. In het dubbelspel krijgen de gerangschikten tussen de 176e en de 300e plaats een compensatie. Elke speler of speelster zal een bedrag tussen de 750 en 1.000 dollar ontvangen. De steun komt er omwille van de wereldwijde coronapandemie, die de tennissport zwaar trof.

Vorige maand kondigden de zeven grote spelers in de tennissport - ATP, WTA, ITF en de vier grandslamtoernooien - aan meer dan zes miljoen dollar onder te brengen in een steunfonds voor de spelers. Zo’n 800 hoger gerangschikte spelers en speelsters kwamen hiervoor in aanmerking. De lager gerangschikte spelers worden nu nog gecompenseerd door de ITF.

Het internationale tennis ligt sinds de wereldwijde uitbraak van het coronavirus begin maart stil. Voorlopig ligt de nieuwe startdatum op begin augustus.