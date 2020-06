Hamont-Achel -

Nu de horeca terug de deuren heeft geopend, is er voor het eerst in maanden ook weer volk op de Limburgse terrassen te zien. Om de horeca alle kansen te geven, worden er in verschillende gemeenten straten en pleinen afgesloten om extra terrasruimte te voorzien. Zo ook in Hamont-Achel. Daar besliste de gemeenteraad gisteren, om tot eind september de openbare ruimte gratis ter beschikking te stellen van de lokale horecazaken.