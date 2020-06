Virton eist “op z’n minst vijftien miljoen euro” van de Belgische voetbalbond

Excelsior Virton en Promobe Finance, de groep rond eigenaar Flavio Becca, eisen op z’n minst vijftien miljoen euro van de Belgische voetbalbond (KBVB). Dat bevestigde de Belgisch-Luxemburgse club woensdag in een persbericht, waarin het een overzicht gaf van de juridische stappen die het tot op dit moment al heeft genomen.

Op 12 mei weigerde het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) Virton een proflicentie. In de nasleep van die beslissing kondigde de club verschillende juridische procedures aan.

Zo spande de club een zaak aan bij het Brusselse Hof voor Eerste Aanleg. De Luxemburgers vragen een nietigverklaring van de beslissing van het BAS wegens een schending van het mededingingsrecht.

Woensdag deelde Virton ook zijn schadeclaim nog eens mee. “Zowel Virton als Promobe Finance eisen voor het Brusselse Hof van Eerste Aanleg een schadevergoeding van minstens vijftien miljoen euro. De inleidende zitting van de zaak vindt op 30 juni plaats.”

De club herhaalde dat het een zaak lopende heeft bij de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) met betrekking tot de manier waarop de proflicenties in ons land worden verstrekt. De club benadrukt een gunstig advies te hebben ontvangen van de Mededingingsautoriteit. “Bepaalde bepalingen van de licentievoorschriften zijn op het eerste gezicht in strijd met het mededingingsrecht”, klinkt het. De hoorzitting voor het Mededingingscollege vindt plaats op vrijdag 12 juni. Een besluit in die zaak moet voor het einde van de maand worden genomen.