Dit zijn alle temperatuurrecords, in Limburg en daarbuiten

De laatste jaren sneuvelt het ene temperatuurrecord na het andere. Warme zomers worden vervangen door hete zomers, en ook de grens van 40°C werd doorbroken in 2019. Maar wat zijn precies de warmste temperaturen in Limburg en België? En hoe lang duurde de langste hittegolf?

De warmste dag ooit in ons land was tot nu toe 25 juli 2019. Het was meteen de eerste dag dat de magische grens van 40 graden Celsius werd verbroken in ons land. Op die 25ste juli steeg de temperatuur in het meetstation van Begijnendijk tot 41,8°C, een nieuw absoluut landelijke record sinds de lancering van het klimatologisch meetnet in 1877. Meer nog, het vorige record uit Ukkel werd verpulverd, want dat stond nog op de 36,6 graden van 27 juni 1947.

Ook in Limburg was 25 juli 2019 de warmste dag: in Kleine-Brogel haalde de thermometer 40,6°C. Een KMI-waarnemer in Koersel tekende zelfs 41,2°C op, maar die meting werd niet officieel geverifieerd.

De warmste temperatuur ooit op aarde werd opgemeten in Furnace Creek, Death Valley, Californië. Op 10 juli 1913 werd het daar 56,7°C. Bloed-, bloedheet dus.

Qua hittegolven was 2019 dan weer net geen recordjaar. Daarvoor moeten we terug naar 1947, toen op één jaar maar liefst vier hittegolven werden opgetekend. 2019 bleef op drie kortere hittegolven steken, samen goed voor 18 hittegolfdagen. Alleen 1947 (46 dagen), 2018 (25), 1911 (23) en 2006 (21) telden voor België meer dagen binnen een hittegolf.

Klimatologisch wordt trouwens gesproken van een hittegolf wanneer minstens vijf opeenvolgende dagen een temperatuur van 25°C of meer wordt opgemeten, waarvan bovendien minstens drie dagen met temperaturen van 30°C of meer.

De langste Belgische hittegolf beleefden we van 10 tot 28 augustus 1947 in Ukkel met 19 dagen. Andere lange periodes van hittegolf: 1976, 17 dagen, waarvan 15 dagen meer dan 30 graden; 1997, 17 dagen; en 2006, 16 dagen.

In 2018 werden in België twee hittegolven opgetekend, van 13 tot 27 juli, en van 29 juli tot 7 augustus. Omdat het op 28 juli in Ukkel net geen 25 graden werd, konden we net niet spreken van één record lange hittegolf. In Limburg was dat wel het geval. In onze provincie was er toen een maandlange hittegolf, van 11 juli tot 8 augustus.