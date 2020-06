Verenigde Staten bevestigen plannen voor weghalen van troepen uit Duitsland

De Verenigde Staten hebben wel degelijk plannen om een deel van hun troepen uit Duitsland weg te halen en hebben de Duitse regering daarvan op de hoogte gebracht. “De Verenigde Staten hebben ons gemeld dat er wordt overwogen om het aantal manschappen in ons land te verminderen. Een finale beslissing is er voor zover we weten nog niet”, bevestigde regeringswoordvoerster Ulrike Demmer.