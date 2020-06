De Crem legt verantwoordelijkheid voor betogingen bij Brusselse autoriteiten

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) wijst voor de verantwoordelijkheid voor de toelating van de antiracismebetoging van zondag in Brussel naar de Brusselse autoriteiten. “De Brusselse minister-president, die de verantwoordelijkheid van gouverneur draagt, heeft geen signalen gegeven dat er problemen zouden zijn of dat mijn initiatief nodig was”, zei minister De Crem woensdag in de bevoegde Kamercommissie.