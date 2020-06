Deze zomer zitten Gene Thomas en Triggerfinger-drummer Mario Goossens vaker thuis in de studio dan in de backstage. Voor Vaderdag schrijven hun dochters geen versje, maar poseren ze casual chic voor de lens van onze fotografe. Leve papa!

Mario (48) & Janne Goossens (18)

Triggerfinger staat on hold, maar Mario werkt volop in de studio. Met Janne was hij nooit zo lang samen als tijdens de lockdown.

Janne: “Normaal pendel ik om de halve week ...