Prins Joachim (28) moet in Spanje een boete van 10.400 euro betalen, zo heeft hij woensdag vernomen. Hij negeerde de coronamaatregelen van de overheid om bij aankomst in Madrid eerst in quarantaine te gaan. “Een ernstig misdrijf”, oordelen de Spaanse autoriteiten.

De zoon van prinses Astrid en neef van koning Filip raakte ruim een week geleden betrokken in een schandaal in Spanje. Kort samengevat: hij kwam op zondag 24 mei vanuit Brussel aan in Madrid. In principe ...