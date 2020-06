­Jarenlang jaagden Stephen en David Dewaele tevergeefs op de haast mythische klankmachine EMS Synthi 100. Totdat er simpelweg een exemplaar in Gent verstopt bleek. Na een jaar in bruikleen leveren de broers hun meest grensver­leggende werk tot dusver af.

Stevie Wonder zou er eentje hebben. ­Billy Corgan van Smashing Pumpkins en Aphex Twin ook. The Who maakte er hun iconische intro van Won’t get fooled again mee. Zelfs de soundtrack van Doctor Who rolde ...