Meisje bengelt uit raam appartement op ruim 40 meter hoogte

Een vijfjarig meisje is in het Chinese Yunnan met veel geluk ontsnapt aan de dood. De kleuter bengelde uit het raam van een appartement, op zo’n veertig meter hoogte. De brandweer was gelukkig bij de pinken: dankzij een moedige brandweer werd het meisje op tijd in veiligheid gebracht.

Het meisje was even alleen thuis toen het incident gebeurde. Haar moeder bevond zich even op de benedenverdieping om enkele bestellingen op te halen. Ondertussen haalde het meisje halsbrekende toeren uit. Ze klom uit het raam van haar appartement en kwam zo in de zeer benarde situatie terecht. Op maar liefst dertien verdiepingen hoogte.

Gelukkig handelden de hulpdiensten bijzonder snel. Een moedige brandweerman abseilde in een tiental minuten tot bij het meisje en kon haar terug naar binnen dragen. Tot grote opluchting van enkele ooggetuigen, die de brandweerman trakteerden op een applaus.

Het meisje heeft naar verluidt geen verwondingen opgelopen door het incident. De moeder beloofde inmiddels dat ze in het vervolg beter op haar dochter zal letten.