Wat ons na het aardse wacht? Een knus plekje op een server, denkt Upload . Als je het kan betalen, tenminste. De verdienstelijke scifi-komedie werpt enkele interessante vraagstukken op over onze technologische verslaving.

Nathan is jong, knap en druk in de weer met zijn start-up. En in het jaar 2033 komt hij te gaan na een zeldzaam ongeval met een zelfrijdende auto. Gelukkig kan je tegen dan je bewustzijn laten uploaden ...