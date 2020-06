Met dit trucje ruikt je bed heerlijk fris

Na een lange (werk)dag neerploffen in een bed dat fris ruikt: het is een zalig gevoel. TikTok-gebruikster Mama Mila heeft een trucje gevonden om het overheerlijk te laten ruiken, zodat je er met nog meer plezier induikt.

Het eerste wat je volgens haar moet doen, is je lakens verwijderen. Neem de stofzuiger erbij en maak er de matras ermee schoon. Meng baking soda - te vinden in de winkel als natriumwaterstofcarbonaat - met essentiële olie naar keuze en giet de combinatie uit over je matras. Laat het mengsel een paar uur inwerken.

Was nu je lakens, kussenslopen en dekbedovertrek. Kussens en donsdeken zelf was je het best om de drie tot zes maanden. Stofzuig nu het mengsel op het bed weer op. Verstuif textielspray over je versgewassen lakens en opgefriste matras en je krijgt een bed met een “droomgeur”.

Het is niet de eerste keer dat Mama Mila opvalt met een trucje voor in het huishouden. Haar hele pagina is gewijd aan het efficiënt schoonmaken van spullen. Zo heeft ze ook een manier gevonden om een vuile microgolfoven snel proper te maken.

Daarvoor mix je een kopje water met een theelepel vloeibaar vaatwasmiddel. Roer het mengsel goed door en zet het vervolgens gedurende vier minuten in de microgolfoven. Laat het mengsel nadat het alarm afging nog vier minuten staan met gesloten deuren. Wrijf de oven nu schoon met een microvezeldoekje en je ziet het vuil zo meekomen dankzij de gecreëerde stoom.