Een 50-jarige Hasselaar moet vrezen voor vijf jaar cel nadat hij zijn drie ex-partners meermaals trakteerde op zware klappen. De man was niet aan zijn proefstuk toe en stond woensdag wederom in de Hasseltse correctionele rechtbank.

De procureur had het over zeer ernstige feiten die ver boven het gemiddelde uitstijgen. In 2016 en 2017 gebruikte de Hasselaar fysiek geweld waarbij hij nagenoeg altijd onder invloed van alcohol was. ...