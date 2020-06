Iemand zwaarlijvig Lizzo noemen? Daar lacht de zangeres zelf mee

Het lijkt tegenwoordig een trend om meisjes en vrouwen met een maatje meer op TikTok Lizzo te noemen, naar de bekende zwaarlijvige Amerikaanse zangeres. Ze heeft die situatie nu zelf aangekaart op sociale media, maar veroordeelt het niet. Ze beschouwt het integendeel als een compliment.

Iemand Lizzo noemen, dat is helemaal geen belediging, zegt de artieste. In een boodschap op sociale media kaart ze het feit aan dat op TikTok wat zwaardere meisjes en vrouwen zo worden beledigd. “Iedere keer dat we in deze app een zwaarder meisje te zien krijgen, lijkt het alsof telkens mijn naam wordt genoemd in de commentaren”, zegt ze zelf op TikTok. “Aan de mensen die dat doen, bedankt. Weet je waarom? Telkens als een meisje hier trots haar rondingen toont, dan denk je aan mij? Dat is gewoon een compliment.”

Voor de zangeres is dat het bewijs dat ze haar steentje heeft bijgedragen aan het feit dat meer vrouwen hun lichaam aanvaarden zoals het is en meer zelfvertrouwen hebben gekregen. “Dat wil zeggen dat ik doe wat ik moet doen”, zegt ze nog. “Ik laat jullie even weten dat als jullie de volgende keer grapjes willen maken over het lichaam van een vrouw, we er geen zier om zullen geven. En aan alle zwaardere meisjes, ik zie jullie.”

Het filmpje kon op heel wat applaus rekenen van haar zeven miljoen volgers op TikTok. Ondertussen hebben al bijna vier miljoen fans het bekeken en kreeg ze meer dan 700.000 likes. Dat van dat steentje bijdragen, lijkt in elk geval goed te gaan lukken.