De Wurger van Linkeroever is overleden

Seriemoordenaar en verkrachter Michel Bellen (74), die de geschiedenis in ging als de Wurger van Linkeroever, is vannacht overleden in de psychiatrische instelling van Bierbeek. Dat is aan de redactie van Gazet van Antwerpen bevestigd. Bellen, die drie lustmoorden pleegde, stierf aan een hartfalen. Experts beschouwen hem als de eerste echte seriemoordenaar die in ons land heeft toegeslagen.