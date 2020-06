Alkens restaurant Philippe vond zichzelf opnieuw uit tijdens de coronacrisis

Alken -

Het afhalen van gerechten blijft populair, ook na de heropening van de meeste restaurants. Thuis culinair genieten van de lekkere bereidingen van de chef zit gewoon in de lift. Het is voor de horeca dè les van deze coronacrisis. Het brengt voor de horecauitbaters ook meer op, want de kosten bij afhaalgerechten liggen lager. Sommige chefs willen niet meer terug naar de situatie van vroeger en hebben nu al beslist om te blijven inzetten op afhaalgerechten. De Alkense bistro Philippe vond zichzelf opnieuw uit tijdens de coronacrisis.